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Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств вещества

Об этом пишет издание Al Arabiya
Магний - вещество, позволяющее поддерживать в норме как физическое, так и психическое здоровье. Подробнее о свойствах этого элемента - в материале.
Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств вещества

Специалисты отмечают, что поддерживать баланс магния в организме очень важно. Связано это с тем, что данное вещество имеет множество полезных для ментального (психического) и физического здоровья свойств. Эксперты портала Healthline выделяют 11 таких функций.

  1. Участие в биохимических реакциях. Благодаря магнию клетки организма выполняют все необходимые функции. К тому же 60 процентов магния находится в костях, а остальная часть - в мягких тканях, жидкостях, мышцах.
  1. Увеличение выносливости. Магний принимает участие в транспортировке сахара из крови в мышцы, а также помогает избавляться от лактата - вещества, способного вызвать усталость при физических нагрузках.
  1. Избавление от депрессии. Согласно исследованию, в ходе которого анализировались данные о более 8800 человек, у людей моложе 65 лет с низким уровнем магния вероятность депрессии выше на 22 процента.
  1. Профилактика сахарного диабета. Научные исследования показывают, что примерно 48 процентов пациентов с диабетом 2 типа имеют низкий уровень магния в организме. Кроме того, при потреблении большого количества продуктов, богатых магнием, риск развития диабета 2 типа оказывается ниже.
  1. Укрепление сердца. Магний в виде добавок способен, как показывают исследования, нормализовать артериальное давление.
Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств вещества
  1. Оказание противовоспалительного действия. Магний может уменьшать уровень воспаления в организме, что играет важную роль при старении и хронических заболеваниях.
  1. Избавление от приступов мигрени. Это также научно доказано. Кроме того, исследователи выяснили, что люди, страдающие мигренью, чаще остальных имеют недостаток магния в организме.
  1. Уменьшение симптомов ПМС. Согласно результатам одного исследования, при приёме 250 г магния 126 женщин с ПМС смогли избавиться от вздутия живота, депрессии, повышенной тревожности.
  1. Укрепление костей. Некоторые научные работы показывают, что низкий уровень магния в организме повышает вероятность развития остеопороза. А исследование, в котором приняли участие 358 человек, продемонстрировало, что люди, принимавшие большие дозы этого вещества, имели меньше переломов, чем те, кто потреблял мало магния.
  1. Улучшение сна. Объясняется это тем, что магний оказывает влияние на работу веществ, участвующих в контроле циклов сна и бодрствования.
  1. Снижение стресса. Исследование с участием 3172 человек показало, что существует связь между потреблением магния в больших количествах и снижением риска развития тревоги и депрессии.

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Источник: ИноСМИ
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