Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств вещества

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Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств веществаОб этом пишет издание Al Arabiya
Магний - вещество, позволяющее поддерживать в норме как физическое, так и психическое здоровье. Подробнее о свойствах этого элемента - в материале.
Специалисты отмечают, что поддерживать баланс магния в организме очень важно. Связано это с тем, что данное вещество имеет множество полезных для ментального (психического) и физического здоровья свойств. Эксперты портала Healthline выделяют 11 таких функций.
- Участие в биохимических реакциях. Благодаря магнию клетки организма выполняют все необходимые функции. К тому же 60 процентов магния находится в костях, а остальная часть - в мягких тканях, жидкостях, мышцах.
- Увеличение выносливости. Магний принимает участие в транспортировке сахара из крови в мышцы, а также помогает избавляться от лактата - вещества, способного вызвать усталость при физических нагрузках.
- Избавление от депрессии. Согласно исследованию, в ходе которого анализировались данные о более 8800 человек, у людей моложе 65 лет с низким уровнем магния вероятность депрессии выше на 22 процента.
- Профилактика сахарного диабета. Научные исследования показывают, что примерно 48 процентов пациентов с диабетом 2 типа имеют низкий уровень магния в организме. Кроме того, при потреблении большого количества продуктов, богатых магнием, риск развития диабета 2 типа оказывается ниже.
- Укрепление сердца. Магний в виде добавок способен, как показывают исследования, нормализовать артериальное давление.
- Оказание противовоспалительного действия. Магний может уменьшать уровень воспаления в организме, что играет важную роль при старении и хронических заболеваниях.
- Избавление от приступов мигрени. Это также научно доказано. Кроме того, исследователи выяснили, что люди, страдающие мигренью, чаще остальных имеют недостаток магния в организме.
- Уменьшение симптомов ПМС. Согласно результатам одного исследования, при приёме 250 г магния 126 женщин с ПМС смогли избавиться от вздутия живота, депрессии, повышенной тревожности.
- Укрепление костей. Некоторые научные работы показывают, что низкий уровень магния в организме повышает вероятность развития остеопороза. А исследование, в котором приняли участие 358 человек, продемонстрировало, что люди, принимавшие большие дозы этого вещества, имели меньше переломов, чем те, кто потреблял мало магния.
- Улучшение сна. Объясняется это тем, что магний оказывает влияние на работу веществ, участвующих в контроле циклов сна и бодрствования.
- Снижение стресса. Исследование с участием 3172 человек показало, что существует связь между потреблением магния в больших количествах и снижением риска развития тревоги и депрессии.
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Источник: ИноСМИ