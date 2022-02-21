Магний оказался способом борьбы с депрессией и не только: 11 полезных свойств вещества

Специалисты отмечают, что поддерживать баланс магния в организме очень важно. Связано это с тем, что данное вещество имеет множество полезных для ментального (психического) и физического здоровья свойств. Эксперты портала Healthline выделяют 11 таких функций.

Участие в биохимических реакциях. Благодаря магнию клетки организма выполняют все необходимые функции. К тому же 60 процентов магния находится в костях, а остальная часть - в мягких тканях, жидкостях, мышцах.

Увеличение выносливости. Магний принимает участие в транспортировке сахара из крови в мышцы, а также помогает избавляться от лактата - вещества, способного вызвать усталость при физических нагрузках.

Избавление от депрессии. Согласно исследованию, в ходе которого анализировались данные о более 8800 человек, у людей моложе 65 лет с низким уровнем магния вероятность депрессии выше на 22 процента.

Профилактика сахарного диабета. Научные исследования показывают, что примерно 48 процентов пациентов с диабетом 2 типа имеют низкий уровень магния в организме. Кроме того, при потреблении большого количества продуктов, богатых магнием, риск развития диабета 2 типа оказывается ниже.