Магнитами удалось контролировать сознание для изменения аппетита

Эта новаторская технология, известная как Nano-MIND (Magnetogenetic Interface for NeuroDynamics), представляет собой первую в мире возможность свободно манипулировать определенными областями мозга по беспроводной связи.

В Nano-MIND используются намагниченные наночастицы и магнитные поля для управления генетически модифицированными нейронами, выражающими «магниторецепторы». Под воздействием вращающегося магнитного поля эти намагниченные рецепторы поворачиваются, активируя нейроны.

В экспериментах с мышами исследователи продемонстрировали способность модулировать социальное поведение и аппетит. Активация тормозных нейронов в медиальной преоптической области гипоталамуса значительно усилила воспитательное поведение у самок мышей, не являющихся матерями. Кроме того, манипуляции с нейронами в латеральном гипоталамусе повлияли на пищевое поведение: активация тормозных нейронов увеличила аппетит в два раза, а активация возбуждающих нейронов снизила его более чем на 50%.

Несмотря на многообещающие возможности применения, ученые, предупреждают, что необходимы дальнейшие исследования.

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