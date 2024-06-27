Магниты помогли в лечении депрессии

В двух последних исследованиях изучалось, как направленная ТМС влияет на электрические реакции мозга, и был выявлен электрофизиологический маркер, который в будущем может послужить биомаркером для оценки эффективности ТМС. Этот маркер может помочь адаптировать лечение к индивидуальным потребностям, потенциально увеличивая процент успеха ТМС, которая в настоящее время помогает только половине пациентов.

Юха Гогульски, постдокторант, участвовавший в исследованиях, подчеркнул важность "индивидуальной оптимизации". Первое исследование показало, что точное наведение катушки стимуляции на префронтальную кору значительно влияет на качество электрического ответа. Второе исследование подчеркнуло необходимость надежного измерения возбудимости коры головного мозга для мониторинга и эффективной корректировки лечения ТМС.

Эти результаты могут привести к созданию более персонализированных и эффективных ТМС-терапий с минимальными побочными эффектами, такими как легкая головная боль. Однако необходимы дальнейшие исследования.

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