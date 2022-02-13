"Макароны с сосисками" оказались вредны для желудка человека

Мясо будет лежать долго в желудке, пока оно не обработается хорошо соляной кислотой. Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими. Любая интоксикация приводит к тошноте, снижению многих функций нашего организма, а тут мы сами устраиваем интоксикацию своему организму