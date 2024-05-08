Малоподвижный образ в жизни в детстве оказался связан с ранними проблемами с сердцем

Гипетрофия левого желудочка представляет собой чрезмерное увеличение массы и размеров сердца. У взрослых это повышает вероятность сердечных приступов, инсультов, преждевременной смерти.

В рамках нового исследования специалисты наблюдали за 1682 детьми из группы «Дети 90-х» Бристольского университета. Возраст участников составлял от 11 до 24 лет.

Первоначально добровольцы находились в сидячем положении шесть часов в сутки, а к молодости это число увеличилось до 9 часов в сутки. Это было также связано с прогрессирующим увеличением сердца, то есть в течение семи лет от подросткового возраста до молодости его размер увеличился на 40%.