Массовая истерия? В Гане семеро мужчин обвинили колдунов в краже пениса

Молодой продавец обуви утверждал, что его лишили гениталий после того, как он обслужил двух покупателей, предположительно из Нигерии. Он утверждал, что один из них прикоснулся к нему во время выбора обуви, после чего он почувствовал шок и необычную тяжесть в области гениталий, а затем обнаружил, что его пенис пропал.

Переполох привлек внимание прохожих, которые задержали подозреваемого, предположительно практикующего колдовство, и передали его полиции. Предполагаемый преступник… признался, что использовал «сверхъестественные силы» для совершения кражи, но не смог вернуть украденный орган.

Хотя шесть других жертв утверждают, что вернули свои пропавшие гениталии, теперь они страдают от эректильной дисфункции. Несмотря на широко распространенную веру в колдовство и явление, известное как «кор», когда люди верят, что их гениталии уменьшились или исчезли, психиатры считают это массовым бредовым расстройством.