Медицинские термины сбивают с толку пациентов: почему это опасно

Результаты исследования свидетельствуют о том, что несколько распространенных медицинских фраз часто могут быть истолкованы пациентами прямо противоположно тому, что подразумевалось.

"Если общение врача с пациентами непонятно, то его план медицинского обслуживания теряет смысл", - говорит Майкл Питт, один из авторов работы. "Этим исследованием мы хотим обратить внимание медицинских работников, таких как мы сами, на то, сколько фраз мы используем в общении с пациентами, которые неправильно понимаются".

Более 200 взрослых были опрошены на ярмарке штата Миннесота в 2021 году.