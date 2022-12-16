Медицинские термины сбивают с толку пациентов: почему это опасно

Медицинские термины сбивают с толку пациентов: почему это опасно21% опрошенных считали, что фраза "ваша опухоль прогрессирует" - это хорошая новость
Исследователи Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что часто существует несоответствие между медицинским языком, используемым врачами, и его пониманием пациентами, что может привести к некоторым проблемам.
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что несколько распространенных медицинских фраз часто могут быть истолкованы пациентами прямо противоположно тому, что подразумевалось.
"Если общение врача с пациентами непонятно, то его план медицинского обслуживания теряет смысл", - говорит Майкл Питт, один из авторов работы. "Этим исследованием мы хотим обратить внимание медицинских работников, таких как мы сами, на то, сколько фраз мы используем в общении с пациентами, которые неправильно понимаются".
Более 200 взрослых были опрошены на ярмарке штата Миннесота в 2021 году.
96% участников поняли, что отрицательные результаты скрининга на рак означают, что у них нет рака, однако только 67% правильно решили, что наличие "положительных" лимфатических узлов является плохой новостью
21% участников считали, что фраза "ваша опухоль прогрессирует" - это хорошая новость.
79% участников считали, что если врач сказал, что их рентген "впечатляет", это считается хорошей новостью. В США оценка "впечатляет" обычно означает, что врач обеспокоен результатами.
2% пациентов правильно поняли, что означает, что врач беспокоится о наличии у них "occult infection" (слово “Occult” переводится как “Оккультный”, но в термине означает “Скрытую”, – прим. Ferra.ru). Большинство людей думали, что это означает, что врач беспокоится о том, что они прокляты.