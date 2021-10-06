Медик назвал продукты, которые необходимо включить в рацион зимой

По словам Андрея Тяжельникова, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, зимой необходимо есть больше мяса - 40 процентов рациона должно состоять из мясных блюд. В качестве его замены подойдут также яйца и рыба, пишет "Лайф" со ссылкой на материал РИА "Новости". Дело в том, что в холодное время обмен веществ замедляется, человек начинает ощущать вялость, быстро устаёт. Для того чтобы получать больше энергии, необходимо есть продукты, богатые белками и жирами: например, мясо.