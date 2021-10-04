Медик оценила, насколько эффективны советские способы борьбы с простудой

Медик оценила, насколько эффективны советские способы борьбы с простудойИ сказала, можно ли ими пользоваться сейчас
На самом деле польза для организма во всех советских способах, направленных на избавление от простуды, есть. Как сообщает "Лайф", в интервью на Пятом канале Елена Черненко перечислила некоторые положительные эффекты от этих народных средств. К примеру, благодаря бальзаму "Звёздочка" раздражается слизистая, выделения в носу усиливаются, в результате чего из организма выводятся противовоспалительные вещества. В итоге вирусы погибают. Таким же образом работает ингалятор "Ингалипт".
Банки, горчичники, растирание водкой позволяют вызвать раздражение, воспаление, а также прогреть организм. В ответ на это раздражение выделяются организмом полезные вещества, которые борются с вирусами.
Процесс вдыхания пара от картошки позволяет увлажнить слизистую и снять отёк. Так человек избавляется от кашля и спазма в горле.
Кроме того, полезно принимать рыбий жир. Современные капсулы даже лучше: в них омега-3 и витамин D разделены.
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