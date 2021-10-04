Медик оценила, насколько эффективны советские способы борьбы с простудой

Банки, горчичники, растирание водкой позволяют вызвать раздражение, воспаление, а также прогреть организм. В ответ на это раздражение выделяются организмом полезные вещества, которые борются с вирусами.

Процесс вдыхания пара от картошки позволяет увлажнить слизистую и снять отёк. Так человек избавляется от кашля и спазма в горле.

Кроме того, полезно принимать рыбий жир. Современные капсулы даже лучше: в них омега-3 и витамин D разделены.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.