Медик рассказал, какой микроэлемент полезен при борьбе с COVID-19

Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:50
1 мин.
Медик рассказал, какой микроэлемент полезен при борьбе с COVID-19И в каком продукте он содержится
«Лайф» выяснил, какое вещество помогает организму бороться с коронавирусной инфекцией.
Как сообщает «Лайф» со ссылкой на материал «Ленты.ру», аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выделил микроэлемент, который позволяет пациентам с ковидом быстрее выздороветь и способствует снижению свёртываемости крови. Это ненасыщенные жирные кислоты омега-3.
Кроме того, медик добавил, что в организме человека всегда есть вещества, которые препятствуют воспалению. Омега-3 - пример подобных микроэлементов. Содержатся ненасыщенные жирные кислоты в рыбе.