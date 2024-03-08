Медики объяснили, чем опасно для здоровья ложиться спать с мокрыми волосами

Сон с мокрыми волосами также может создать влажную и тёплой среду на коже головы. Это приведёт позднее к бактериальным и дрожжевым инфекциям. Например, у человека может развиться бактериальный или грибковый фолликулит. Он проявляется в виде небольших шишек или пустул на коже головы.

Также дрожжи Malassezia на коже головы могут вызвать себорейный дерматит — зудящую, шелушащуюся сыпь; а дрожжи Candida приводят к таким симптомам, как зуд кожи головы или волдыри.

Сон на мокрых волосах также может усугубить проблемы с перхотью. Кроме того, влажные подушки и постельное бельё способны привести к росту плесени, что может раздражать дыхательные пути.

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