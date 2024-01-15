Медики объяснили, нужно ли нам на самом деле очищать печень

Медики объяснили, нужно ли нам на самом деле очищать печеньИдея детоксикации организма сейчас очень популярна
На самом деле печень человека естественным образом самостоятельно очищается. Одна из её функций - это метаболизм лекарств и детоксикация веществ в крови. Поэтому дополнительного очищения этот орган не требует, говорит Синди Синг Лоу, доктор медицинских наук, гепатолог из больницы Нортвелл Ленокс Хилл.
Вместо этого лучше сосредоточиться не на очищении печени, а на том, чтобы она работала правильно.
Как же избежать развития болезней печени? Прежде всего, нужно знать о факторах риска возникновения этих заболеваний. Это чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, диабет 2 типа, наличие татуировок или пирсинга, семейный анамнез заболеваний печени.
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