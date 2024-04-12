Медики рассказали, почему с возрастом становится сложнее похудеть и как с этим бороться

Новое исследование показало, что при старении крыс «антенны» нейронов («первичные реснички»), которые несут рецепторы MC4, становятся короче. Это уменьшает количество рецепторов MC4. Такие изменения приводят к снижению метаболизма и повышению аппетита. В результате в среднем возрасте развивается у грызунов ожирение.

Хотя исследование и сосредоточено на крысах, учёные считают, что такой же механизм есть и у людей. Чтобы подтвердить это, специалисты также искусственно укоротили усики молодых крыс с помощью генной инженерии. В результате они обнаружили, что молодые крысы ели больше, сжигали меньше жира и прибавляли в весе.

Учёные также попытались ввести крысам с дефицитом рецептора MC4 гормон лептин, подавляющий аппетит. Оказалось, что у животных с ожирением, как и в случае с людьми, развилась устойчивость к этому гормону.

Помочь решить эту проблему могут физические упражнения, здоровое питание, ограничение калорий, наращивание мышц.

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