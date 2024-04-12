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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 апреля 2024, 06:45
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Медики рассказали, почему с возрастом становится сложнее похудеть и как с этим бороться

Это показали результаты недавнего исследования
Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что с возрастом может потребоваться больше усилий для снижения веса из-за изменений формы рецепторов меланокортина-4 (MC4) в мозге. Но известно об этом сейчас не так уж много.
Медики рассказали, почему с возрастом становится сложнее похудеть и как с этим бороться
© Healthy Women Over50

По словам учёных, рецепторы MC4 сосредоточены в гипоталамусе. Эта область мозга является своего рода центром управления телом. Рецептор MC4 получает сигнал о насыщении и помогает в борьбе с ожирением, стимулируя обмен веществ и подавляя аппетит.

Более ранние исследования показали, что люди с генетическими мутациями, приводящими к дефициту рецепторов MC4, с детства склонны гораздо легче набирать вес. Эти рецепторы в целом играют решающую роль в контроле веса, но это не объясняет, почему мы с возрастом склонны полнеть.

Медики рассказали, почему с возрастом становится сложнее похудеть и как с этим бороться
© Getty

Новое исследование показало, что при старении крыс «антенны» нейронов («первичные реснички»), которые несут рецепторы MC4, становятся короче. Это уменьшает количество рецепторов MC4. Такие изменения приводят к снижению метаболизма и повышению аппетита. В результате в среднем возрасте развивается у грызунов ожирение.

Хотя исследование и сосредоточено на крысах, учёные считают, что такой же механизм есть и у людей. Чтобы подтвердить это, специалисты также искусственно укоротили усики молодых крыс с помощью генной инженерии. В результате они обнаружили, что молодые крысы ели больше, сжигали меньше жира и прибавляли в весе.

Учёные также попытались ввести крысам с дефицитом рецептора MC4 гормон лептин, подавляющий аппетит. Оказалось, что у животных с ожирением, как и в случае с людьми, развилась устойчивость к этому гормону.

Помочь решить эту проблему могут физические упражнения, здоровое питание, ограничение калорий, наращивание мышц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.