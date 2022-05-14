Медики стали ближе к разгадке синдрома внезапной детской смерти

СВДС - это внезапная и часто необъяснимая смерть младенца в возрасте одного года или младше. Это в значительной степени загадка, и у врачей нет четких ответов на вопрос, почему это происходит.

Исследование, опубликованное в журнале EBioMedicine, использовало небольшую выборку - в него вошли образцы крови 67 умерших младенцев и 10 выживших. Анализ показал, что у младенцев, умерших от СВДС, был снижен уровень фермента под названием бутирилхолинэстераза, который, по мнению исследователей, участвует в нейронной функции. Это не обязательно означает, что фермент ответственен за СВДС или играет роль в смерти младенца. И хотя между уровнями фермента в двух группах младенцев была статистическая разница, между ними существовало совпадение. Это затрудняет разработку точного анализа крови для проверки наличия у младенца уровня фермента, связанного со СВДС, сказал Мун.

“Это прогресс, и мы должны быть оптимистами, но это не полный ответ”, - сказала Элисон Джейкобсон, генеральный директор некоммерческой организации "Первая свеча", занимающейся проблемами СВДС.

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