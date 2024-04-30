Медики узнали, как связаны мясо и рак молочной железы

Медики узнали, как связаны мясо и рак молочной железыВот что показывают исследования
Всё больше научных исследований показывают, что ограничение потребления красного и обработанного мяса (а они связаны с повышением риска возникновения колоректального рака и связано с раком поджелудочной железы, простаты и желудка) снижает риск столкнуться с раком молочной железы у женщин в пре- и постменопаузе. При замене красного мяса птицей этот риск снижается ещё больше.
Результаты научной работы с участием более 42 тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет, опубликованной в International Journal of Cancer, показали, что те, кто употреблял больше всего красного мяса, в среднем на 23% чаще заболевали раком молочной железы по сравнению с теми, кто ел этого мяса меньше всего. Кроме того, учёные обнаружили, что у женщин, которые ели больше всего мяса птицы (включая курицу и индейку), заболеваемость раком молочной железы была на 15% ниже.
При этом обработанное мясо, такое как хот-доги, ветчина, бекон и колбасы, может сильнее влиять на развитие рака, чем красное мясо. Обзор и метаанализ исследований, опубликованных в International Journal of Cancer, продемонстрировали, что обработанное мясо было связано с повышением риска возникновения рака молочной железы на 9%, тогда как красное мясо — с увеличением на 6%.
И последние научные данные также подтверждают результаты более ранних исследований. Женщинам для снижения вероятности развития рака необязательно полностью отказываться от красного мяса — можно просто есть его меньше и реже. Также существуют альтернативы такого мяса: птица, бобовые, орехи или рыба.
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