Медитацию назвали полезной для здоровья кишечника

14:45, 17 января 2023
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Медитацию назвали полезной для здоровья кишечникаУчёные изучили образцы кала монахов
Новое исследование показало, что медитация может повысить количество полезных бактерий в кишечнике.
Фото: Unsplash
Китайские учёные утверждают, что у буддийских монахов микробиом кишечника существенно отличается от микробиома других людей. Исследователи собрали образцы стула и крови у 37 тибетских монахов и у 19 неверующих сверстников-мужчин. Монахи практиковали эту технику не менее двух часов в день на протяжении от трёх до 30 лет. Участники три месяца как минимум не принимали антибиотики, пробиотики, пребиотики или противогрибковые препараты, которые могут воздействовать на микробиом.
Учёные увидели, что у монахов было больше бактерий, связанных облегчением психических заболеваний.