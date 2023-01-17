Медитацию назвали полезной для здоровья кишечника

Китайские учёные утверждают, что у буддийских монахов микробиом кишечника существенно отличается от микробиома других людей. Исследователи собрали образцы стула и крови у 37 тибетских монахов и у 19 неверующих сверстников-мужчин. Монахи практиковали эту технику не менее двух часов в день на протяжении от трёх до 30 лет. Участники три месяца как минимум не принимали антибиотики, пробиотики, пребиотики или противогрибковые препараты, которые могут воздействовать на микробиом.

Учёные увидели, что у монахов было больше бактерий, связанных облегчением психических заболеваний.