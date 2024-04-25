Медкомпания получила $40 млн на испытание препарата против старения

Сенесцентные клетки — это состарившиеся клетки, которые перестают делиться, но не умирают. Со временем они накапливаются в тканях, выделяя вредные химические вещества, которые способствуют старению и хроническим заболеваниям.

Первые испытания фазы 1 будут направлены на изучение эффективности RLS-1469 в борьбе с хроническими кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит и псориаз. Доклинические данные свидетельствуют о том, что препарат может значительно уменьшить количество вредных стареющих клеток в коже, что потенциально может принести долгосрочное облегчение. Rubedo также разрабатывает терапию, нацеленную на стареющие клетки, в других областях, таких как легочные заболевания. Компания благодарна своим инвесторам за финансовую и стратегическую поддержку.

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