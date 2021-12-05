МегаФон устроил распродажу флагманских умных часов Huawei по минимальной цене

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МегаФон устроил распродажу флагманских умных часов Huawei по минимальной ценеНачнётся 6 декабря
Официальный интернет-магазин МегаФона объявил о скидке на умные часы Huawei Watch GT 2 Pro. Акция продлится с 6 по 15 декабря.
МегаФон обещает, что в этот период часы будут стоить 11 790 рублей. Дешевле, чем за 16 тысяч рублей эти часы в Яндекс.Маркете не найти.
Это умные часы флагманского уровня. Они получили титановый корпус и сапфировое стекло. Huawei Watch GT 2 Pro могут отслеживать пульс, среднюю скорость движения, сон, есть функция определения лунных фаз. Диагональ экрана часов составляет 1,39 дюйма. Huawei утверждает, что устройство может работать две недели без подзарядки. Пяти минут быстрой беспроводной зарядки позволят модели работать ещё 10 часов.
Источник: Aliexpress