Meizu начала производство первых «умных» часов

Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Он также рассказал, что Meizu Watch получат аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Он поставляется китайской фирмой Guardian.

Помимо этого Digital Chat Station утверждает, что Meizu выпустит новые беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления. К сожалению, источник не сообщил, когда ждать анонс.

Про часы также известно, что они будут работать под управлением системы Flyme For Watch и получат дисплей квадратной формы.