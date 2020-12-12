Фитнес и здоровье
Сегодня 15:13
Meizu начала производство первых «умных» часов
А ещё готовит к выпуску беспроводные наушники
В июне Meizu подтвердила, что выпустит свои первые «умные» часы в четвёртом квартале 2020 года. Однако, судя по всему, до конца года мы не увидим устройство: стало известно, что компания только начала серийное производство новинки.
Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station. Он также рассказал, что Meizu Watch получат аккумулятор ёмкостью 420 мАч. Он поставляется китайской фирмой Guardian.
Помимо этого Digital Chat Station утверждает, что Meizu выпустит новые беспроводные наушники с поддержкой активного шумоподавления. К сожалению, источник не сообщил, когда ждать анонс.
Про часы также известно, что они будут работать под управлением системы Flyme For Watch и получат дисплей квадратной формы.