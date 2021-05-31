Meizu выпустила недорогие умные часы, похожие на Apple Watch

Это первые полноценные умные часы Meizu. Они получили корпус из алюминиевого сплава, а габариты их таковы — 46 x 38,4 мм, толщина составляет 12,97 мм. Вместе с ремешком часы весят 69 граммов.

Meizu Watch оснащены 1,78-дюймовым AMOLED-экраном, защищены стеклом Gorilla Glass. Разрешение дисплея равно 368 x 448 пикселей.

Часы работают под управлением Flyme OS. Питает их батарея ёмкостью 420 мАч, которая обеспечивает до 36 часов работы на одном заряде. Meizu утверждает, что часы заряжаются за 15 минут, и этого хватает на целый день.

Также Meizu Watch поддерживают eSIM и NFC. Могут отслеживать разные виды физической активности, уровень насыщенности крови, частоту сердечных сокращений, давление, сон и дыхание.

Стоимость Meizu Watch составляет примерно $235. Пока они будут продаваться только в Китае. Когда появятся в других странах, ещё неизвестно.