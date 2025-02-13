Хотя оба типа клапанов показали схожие краткосрочные результаты, механические клапаны обеспечили лучшие показатели выживаемости в течение 13 лет после операции. Это было особенно верно для клапанов меньшего размера, которые обычно используются у женщин.

В настоящее время механические клапаны рекомендуются пациентам моложе 50 лет, а биологические клапаны, изготовленные из тканей животных, предпочтительны для пациентов старше 65 лет. Однако исследование показывает, что механические клапаны могут быть полезны большему числу людей в возрастной группе 50−70 лет, несмотря на необходимость пожизненного приема препаратов для разжижения крови.

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