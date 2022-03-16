Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердца

Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердцаОб этом сообщили канадские исследователи
Группа учёных под руководством доцентов медицинского факультета Оттавского университета (Канада) доктора Эмилио Аларкона и доктора Эрика Сууронена обнаружила, что распыление золотых частиц на область сердце может помочь в его восстановлении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты всех исследований были опубликованы в издании ACS Nano.
По мнению специалистов, новый метод может применяться при операциях на сердце: в частности, во время операций аортокоронарного шунтирования.
Для проверки эффективности подхода были проведены эксперименты на лабораторных мышах. В ходе этих исследований эксперты распыляли на поверхность их сердца наночастицы золота, произведённые на заказ и видоизменённые при помощи пептидов. При этом использовались крайне низкие концентрации таких частиц.
В результате подобная терапия увеличила сердечную функцию и электрическую проводимость сердца. Кроме того, эти мелкие частицы золота не попали в другие органы, помимо сердца.
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