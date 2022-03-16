Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердца

Группа учёных под руководством доцентов медицинского факультета Оттавского университета (Канада) доктора Эмилио Аларкона и доктора Эрика Сууронена обнаружила, что распыление золотых частиц на область сердце может помочь в его восстановлении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты всех исследований были опубликованы в издании ACS Nano.

По мнению специалистов, новый метод может применяться при операциях на сердце: в частности, во время операций аортокоронарного шунтирования.