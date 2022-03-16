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Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердца

Об этом сообщили канадские исследователи
Появился новый потенциальный метод лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он предполагает распыление мельчайших частиц золота на сердце для его восстановления. Подробнее - в материале.
Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердца

Группа учёных под руководством доцентов медицинского факультета Оттавского университета (Канада) доктора Эмилио Аларкона и доктора Эрика Сууронена обнаружила, что распыление золотых частиц на область сердце может помочь в его восстановлении и лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты всех исследований были опубликованы в издании ACS Nano.

По мнению специалистов, новый метод может применяться при операциях на сердце: в частности, во время операций аортокоронарного шунтирования.

Мелкие частицы золота помогли улучшить работу сердца

Для проверки эффективности подхода были проведены эксперименты на лабораторных мышах. В ходе этих исследований эксперты распыляли на поверхность их сердца наночастицы золота, произведённые на заказ и видоизменённые при помощи пептидов. При этом использовались крайне низкие концентрации таких частиц.

В результате подобная терапия увеличила сердечную функцию и электрическую проводимость сердца. Кроме того, эти мелкие частицы золота не попали в другие органы, помимо сердца.

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Источник: Phys.org
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