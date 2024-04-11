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Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 13:30
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Мелочь, а приятно: ученые предложили избавить лекарства от горького вкуса

Препарат для лечения диабета может скрыть неприятный вкус лекарств
Для многих горький вкус некоторых лекарств является серьезным препятствием для соблюдения плана лечения. Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Therapeutics, дает проблеск надежды. Ученые из Центра химических органов чувств Монелла обнаружили, что росиглитазон, препарат для лечения диабета, может быть ключом к тому, чтобы сделать горькие лекарства более приятными на вкус.
Мелочь, а приятно: ученые предложили избавить лекарства от горького вкуса
© Ferra

Исследование показало, что росиглитазон способен частично блокировать горький вкус некоторых лекарств. Это открывает возможности для его использования в минимальных количествах в качестве добавки, значительно улучшающей вкус лекарств и потенциально повышающей приверженность лечению, особенно для людей с повышенной вкусовой чувствительностью.

Исследовательская группа провела эксперименты по тестированию вкуса в США и Польше. Хотя эффективность росиглитазона варьировалась среди участников, для многих он заметно уменьшил горечь.

«Индивидуальное восприятие вкуса сильно различается», — говорит старший автор исследования Даниэль Рид. «Дальнейшие исследования с участием людей разных национальностей крайне важны для создания универсального эффективного решения». Команда планирует расширить свое исследование и включить в него сотни участников из Азии и Африки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#лекарства
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#еда
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#исследование