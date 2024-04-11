Мелочь, а приятно: ученые предложили избавить лекарства от горького вкуса

Исследование показало, что росиглитазон способен частично блокировать горький вкус некоторых лекарств. Это открывает возможности для его использования в минимальных количествах в качестве добавки, значительно улучшающей вкус лекарств и потенциально повышающей приверженность лечению, особенно для людей с повышенной вкусовой чувствительностью.

Исследовательская группа провела эксперименты по тестированию вкуса в США и Польше. Хотя эффективность росиглитазона варьировалась среди участников, для многих он заметно уменьшил горечь.

«Индивидуальное восприятие вкуса сильно различается», — говорит старший автор исследования Даниэль Рид. «Дальнейшие исследования с участием людей разных национальностей крайне важны для создания универсального эффективного решения». Команда планирует расширить свое исследование и включить в него сотни участников из Азии и Африки.

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