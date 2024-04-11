Мелочь, а приятно: ученые предложили избавить лекарства от горького вкуса

Мелочь, а приятно: ученые предложили избавить лекарства от горького вкусаПрепарат для лечения диабета может скрыть неприятный вкус лекарств
Исследование показало, что росиглитазон способен частично блокировать горький вкус некоторых лекарств. Это открывает возможности для его использования в минимальных количествах в качестве добавки, значительно улучшающей вкус лекарств и потенциально повышающей приверженность лечению, особенно для людей с повышенной вкусовой чувствительностью.
Исследовательская группа провела эксперименты по тестированию вкуса в США и Польше. Хотя эффективность росиглитазона варьировалась среди участников, для многих он заметно уменьшил горечь.
«Индивидуальное восприятие вкуса сильно различается», — говорит старший автор исследования Даниэль Рид. «Дальнейшие исследования с участием людей разных национальностей крайне важны для создания универсального эффективного решения». Команда планирует расширить свое исследование и включить в него сотни участников из Азии и Африки.
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