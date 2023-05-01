Менопауза: что будет с организмом женщины, если этот момент отсрочить

Менопауза - это тот момент, когда яичники женщины перестают работать. В результате она больше не может забеременеть, в её организме перестают вырабатываться такие гормоны, как эстроген, прогестерон и тестостерон.

Интересно при этом, что почти все животные, кроме человека, сохраняют способность к размножению на протяжении всей жизни. Менопауза встречается ещё у самок зубатых китов (белуги, короткоплавниковые гринды, косатки и нарвалы).

Вообще должна существовать причина, почему в процессе эволюции получилось так, что в определённый момент женщины размножаться больше не могут, но при этом продолжают жить. Одна из гипотез состоит в том, что якобы пожилые нерепродуктивные самки приносят пользу группе: они могут заниматься поиском пищи, уходом за младенцами.