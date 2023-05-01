Менопауза: что будет с организмом женщины, если этот момент отсрочить

Менопауза: что будет с организмом женщины, если этот момент отсрочитьИ полезно ли это будет для здоровья
Менопауза - это изменения в организме женщины, которые учёные до сих пор не понимают до конца. Но вот что об этом известно.
Менопауза - это тот момент, когда яичники женщины перестают работать. В результате она больше не может забеременеть, в её организме перестают вырабатываться такие гормоны, как эстроген, прогестерон и тестостерон.
Интересно при этом, что почти все животные, кроме человека, сохраняют способность к размножению на протяжении всей жизни. Менопауза встречается ещё у самок зубатых китов (белуги, короткоплавниковые гринды, косатки и нарвалы).
Вообще должна существовать причина, почему в процессе эволюции получилось так, что в определённый момент женщины размножаться больше не могут, но при этом продолжают жить. Одна из гипотез состоит в том, что якобы пожилые нерепродуктивные самки приносят пользу группе: они могут заниматься поиском пищи, уходом за младенцами.
Есть также вариант, что причина появления менопаузы сейчас уже просто стала неактуальной. А когда-то она каким-то образом помогала людям.
Женщины живут дольше мужчин, однако здоровье у них не сохраняется на протяжении всей жизни. Основными причинами смерти женщин именно в Великобритании считаются различные виды деменции, болезни сердца. Однако этот негативный эффект уменьшается у тех женщин, у которых менопауза наступает поздно - после 55 лет. Учёные обнаружили, что у них по сравнению с теми, у кого менопауза наступила раньше, увеличилась продолжительность жизни.
В то же время научные исследования демонстрируют, что у женщин с длительным воздействием природного эстрогена (то есть такие, у которых рано начинается половое созревание и/или менопауза наступает поздно) имеют больше шансов столкнуться с раком молочной железы, яичников, матки.
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