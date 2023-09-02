Металлические ремешки для Apple Watch пропали из продажи

В частности, все четыре версии браслета Apple Watch Link Bracelet уже распроданы в США, как и некоторые ремешки Modern Buckle и отдельные модели Hermès. Хотя эти браслеты еще можно найти в некоторых розничных магазинах Apple, их сокращение в продаже намекает на скорый выход новых продуктов.

Традиционно Apple представляет новые ремешки одновременно с выпуском новых Apple Watch. Однако отсутствие в продаже браслета Link позволяет предположить, что он будет снят с производства или заменен модернизированной версией.

Ожидается, что грядущие Apple Watch Series 9 будут оснащены более быстрым чипом, но существенных изменений за этим не последует. Apple также намерена представить Apple Watch Ultra с аналогичными усовершенствованиями, сохранив при этом существующий дизайн. Как сообщается, любые серьезные обновления механизма ремешка часов будут отложены до выхода других Apple Watch в следующем году.

Для тех, кто заинтересовался браслетом Link, его по-прежнему можно найти в продаже на Amazon, по крайней мере, на данный момент.