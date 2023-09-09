Microsoft создает крупнейшую в мире ИИ-модель для обнаружения рака

Эта модель ИИ обучается на беспрецедентном объеме данных, охватывающем миллиарды изображений. Ее цель - выявление различных видов рака, в том числе редких и сложных для диагностики, а также оказание помощи медицинским работникам, сталкивающимся с увеличением нагрузки и нехваткой кадров.

Методы, используемые врачами, остаются относительно неизменными уже более ста лет. Как правило, они исследуют образцы тканей под микроскопом на предметных стеклах. Несмотря на свою эффективность, человеческий фактор может привести к пропуску диагноза с тяжелыми последствиями.

Сотрудничество Microsoft с компанией Paige направлено на революцию в диагностике рака путем использования возможностей искусственного интеллекта и огромных массивов данных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.