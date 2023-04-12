Мифы и правда о пользе яиц для здоровья

Мифы и правда о пользе яиц для здоровьяВот что наука говорит об этих продуктах
Яйца - это продукты, которые входят в рацион многих из нас. Но в чём на самом деле их польза и вред?
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Некоторые учёные раньше считали, что в яйцах содержатся насыщенные жиры и что из-за этих продуктов развиваются болезни сердца. В этой пище и правда есть холестерин. Однако есть также доказательства того, что яйца - один из наиболее полезных для здоровья продуктов. Они могут даже защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Множество научных исследований показали, что если употреблять яйцах в нормальных количествах, то холестерин не повысится.
Правда ли, что яйца стимулируют нервную систему? Эти продукты - отличный источник полезных жиров и белка, а ещё антиоксидантов. Последние важны для защиты от рака и болезней сердца. При регулярном употреблении яиц можно защититься от тревожных состояний, депрессии, нейродегенеративных болезней (в том числе деменции, болезни Альцгеймера).
Также от яиц на самом деле не набирают вес. В одном курином яйце среднего размера - всего 75 ккал. Соответственно, людям, желающим похудеть, употреблять яйца можно. К тому же они очень сытные, поскольку белок - самое насыщающее питательное вещество.
В ходе одного исследования обнаружилось, что у людей с ожирением при употреблении яйца на завтрак продлился период отсутствия голода, а сами участники во время обеда примерно на 180 ккал меньше.
В состав яиц входит лютеин. Это вещество не улучшает зрение как считается, но может предотвратить деградацию органа зрения с возрастом. То есть при употреблении яиц вы защитите себя от дегенерации жёлтого пятна и от катаракты.
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