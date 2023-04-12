Мифы и правда о пользе яиц для здоровья

Также от яиц на самом деле не набирают вес. В одном курином яйце среднего размера - всего 75 ккал. Соответственно, людям, желающим похудеть, употреблять яйца можно. К тому же они очень сытные, поскольку белок - самое насыщающее питательное вещество.

В ходе одного исследования обнаружилось, что у людей с ожирением при употреблении яйца на завтрак продлился период отсутствия голода, а сами участники во время обеда примерно на 180 ккал меньше.

В состав яиц входит лютеин. Это вещество не улучшает зрение как считается, но может предотвратить деградацию органа зрения с возрастом. То есть при употреблении яиц вы защитите себя от дегенерации жёлтого пятна и от катаракты.

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