Микробы кишечника оказались «ответственными» за распределение иммунных клеток

Исследование, проведенное под руководством Хендрика Бартоломеуса, показало, что адаптивные иммунные клетки, реагирующие на антигены, чаще встречаются в нижней части кишечника, в то время как клетки врожденного иммунитета сосредоточены в верхних отделах. Этот баланс нарушается у безмикробных мышей, что позволяет предположить, что микробиом играет ключевую роль в организации иммунитета.

В сотрудничестве с аспирантом Харитаа Анандакумаром команда разработала приложение, которое поможет исследователям изучить обилие и расположение конкретных иммунных клеток в зависимости от микробиома. Этот ресурс, считают ученые, может оказаться полезным для будущих исследований.

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