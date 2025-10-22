Микрочип PRIMA вернул зрение слепым людям

Результаты следующие: 84% участников снова смогли различать буквы, цифры и слова. 70-летняя Шейла Ирвайн, например, теперь читает, решает кроссворды и видит мелкий шрифт. Операция длится менее двух часов, а сам чип проще в производстве и распространении, чем сложные генетические или стволовые терапии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.