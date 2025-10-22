Микрочип PRIMA вернул зрение слепым людям

Микрочип PRIMA вернул зрение слепым людямВ Великобритании
© New England Journal of Medicine / BBC
Чип толщиной меньше человеческого волоса хирург помещает под сетчатку глаза. Пациент носит специальные очки дополненной реальности с камерой. Камера фиксирует окружающее, передаёт сигнал на чип с помощью инфракрасного света, а мини-компьютер переводит его в электрические импульсы, которые мозг воспринимает как изображение.
Результаты следующие: 84% участников снова смогли различать буквы, цифры и слова. 70-летняя Шейла Ирвайн, например, теперь читает, решает кроссворды и видит мелкий шрифт. Операция длится менее двух часов, а сам чип проще в производстве и распространении, чем сложные генетические или стволовые терапии.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.