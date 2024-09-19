Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 сентября 2024, 03:00
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Микропластик нашли в тканях человеческого мозга

Новое исследование и новые опасения
Микропластик был обнаружен в тканях мозга умерших людей. Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии проанализировали образцы обонятельных луковиц 15 тел в возрасте от 33 до 100 лет и обнаружили частицы микропластика в восьми из них. Частицы размером от 5,5 до 26,4 микрометра включали полипропилен, полиамид, нейлон и полиэтиленвинилацетат.
Микропластик нашли в тканях человеческого мозга
© Ferra

Обонятельная луковица, которая обрабатывает запахи и соединяется с носовой полостью через обонятельный нерв, считалась потенциальным местом проникновения микропластика в мозг. Это исследование согласуется с растущим числом доказательств того, что микропластик может проникать в различные органы и кровоток. Таис Мауад, ведущий автор исследования, отметила, что загрязнение воздуха ранее уже было связано с проникновением микропластика в мозг через обонятельную луковицу.

Однако эксперты полагают, что, хотя обонятельная луковица может быть незначительным путем, нанопластики чаще попадают в мозг через кровоток. Гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг от многих веществ, затрудняет прохождение частиц.

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