Микропластик нашли во всех протестированных человеческих плацентах

Последние исследования подтвердили повсеместное присутствие микропластика — крошечных пластиковых фрагментов размером менее 5 миллиметров — в окружающей среде, от бутилированной воды до продуктов питания. Теперь команда под руководством доктора Мэтью Кэмпена из Университета медицинских наук Нью-Мексико сделала еще одно неприятное открытие: микропластик присутствует во всех 62 исследованных образцах плаценты.

Хотя обнаруженные количества (от 6,5 до 790 микрограммов на грамм ткани) кажутся небольшими, доктор Кэмпен подчеркивает принцип «доза делает яд». Постоянно растущее присутствие микропластика вызывает опасения по поводу возможных последствий для здоровья, особенно учитывая уязвимость развивающихся плодов.

Исследователи применили уникальный подход к измерению микропластика. Их метод включает в себя химическую обработку образцов плаценты, прокручивание их в ультрацентрифуге и использование пиролиза для определения конкретных типов пластика по выделению газов.

Исследование выявило полиэтилен (пластиковые пакеты и бутылки) как наиболее распространенный полимер, за ним следуют ПВХ и нейлон. Что тревожно, такое разнообразие свидетельствует о воздействии различных источников пластика.

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