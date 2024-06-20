Микропластик впервые нашли в тканях пениса человека

Исследование, проведенное в Университете Майами, подчеркивает повсеместное распространение микропластика, который может проникать в органы и потенциально нарушать клеточные функции. Рамасами подчеркнул необходимость дальнейших исследований для определения связи между микропластиком и эректильной дисфункции, а также их более широких последствий для здоровья.

Это открытие последовало за предыдущими находками микропластика в сердце и яичках человека, что говорит о широком распространении пластикового загрязнения в тканях человека. Эксперты призывают сократить воздействие микропластика, используя контейнеры из нержавеющей стали и стекла, избегая микроволновой печи и воздерживаясь от мытья пластиковых предметов в посудомоечных машинах.

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