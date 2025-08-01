Микророботов для доставки лекарств испытали в кишечнике

В одном из экспериментов микророботов ввели в свиной кишечник через катетер. Под действием магнита они добрались до нужного участка, где гель растворился и выпустил красящее вещество — это подтвердило, что доставка сработала. В других тестах растворение происходило с задержкой, имитируя постепенный выброс лекарства. После выполнения задачи магнитные частицы направили обратно в катетер.

Также микророботы успешно испытали на модели человеческого колена, где они достигли труднодоступного места и были возвращены обратно.

Микророботы собираются из капель геля с помощью специального устройства. За считанные минуты можно создать сотни штук.

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