Миллионы американцев ежедневно пьют загрязненную «вечными химикатами» воду

Опубликовано 28 октября 2024, 18:001 мин.
Миллионы американцев ежедневно пьют загрязненную «вечными химикатами» водуРастущая обеспокоенность по поводу загрязнения подземных вод
Недавнее исследование Геологической службы США (USGS) показало, что миллионы американцев, возможно, неосознанно потребляют воду, загрязненную пер- и полифторалкильными веществами (PFAS), часто называемыми «вечными химикатами».
По данным исследования, опубликованного в журнале Science, от 71 до 95 миллионов человек в прилегающих районах США могут подвергаться воздействию PFAS через грунтовые воды. Химические вещества могут просачиваться в землю с промышленных объектов, свалок и других источников.
В исследовании Геологической службы использовалась модель машинного обучения для анализа данных из более чем 1200 образцов грунтовых вод. В результате были выделены районы с высокой вероятностью загрязнения PFAS, особенно в таких штатах, как Флорида, Калифорния и Массачусетс.
Меры по защите здоровья населения прорабатываются.