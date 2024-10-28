Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 октября 2024, 18:00
1 мин.

Миллионы американцев ежедневно пьют загрязненную «вечными химикатами» воду

Растущая обеспокоенность по поводу загрязнения подземных вод
Недавнее исследование Геологической службы США (USGS) показало, что миллионы американцев, возможно, неосознанно потребляют воду, загрязненную пер- и полифторалкильными веществами (PFAS), часто называемыми «вечными химикатами».
Миллионы американцев ежедневно пьют загрязненную «вечными химикатами» воду
© Ferra

По данным исследования, опубликованного в журнале Science, от 71 до 95 миллионов человек в прилегающих районах США могут подвергаться воздействию PFAS через грунтовые воды. Химические вещества могут просачиваться в землю с промышленных объектов, свалок и других источников.

В исследовании Геологической службы использовалась модель машинного обучения для анализа данных из более чем 1200 образцов грунтовых вод. В результате были выделены районы с высокой вероятностью загрязнения PFAS, особенно в таких штатах, как Флорида, Калифорния и Массачусетс.

Меры по защите здоровья населения прорабатываются.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#вода
,
#химия
,
#сша