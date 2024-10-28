Миллионы американцев ежедневно пьют загрязненную «вечными химикатами» воду

По данным исследования, опубликованного в журнале Science, от 71 до 95 миллионов человек в прилегающих районах США могут подвергаться воздействию PFAS через грунтовые воды. Химические вещества могут просачиваться в землю с промышленных объектов, свалок и других источников.

В исследовании Геологической службы использовалась модель машинного обучения для анализа данных из более чем 1200 образцов грунтовых вод. В результате были выделены районы с высокой вероятностью загрязнения PFAS, особенно в таких штатах, как Флорида, Калифорния и Массачусетс.

Меры по защите здоровья населения прорабатываются.