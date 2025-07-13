​​Министры экологии ЕС проверили свою кровь на «вечные химикаты»

Эти химикаты, называемые PFAS, накапливаются в организме и связаны с рисками для печени, повышенным уровнем холестерина, снижением иммунитета, низким весом новорождённых и даже некоторыми видами рака.

В неформальной встрече в городе Ольборг приняли участие представители 18 стран, включая Францию, Германию и Нидерланды. Они сделали проколы пальцев, чтобы взять кровь на анализ. Проверять будут сразу 13 видов PFAS, а результаты обещают после лета.

Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция предложили ввести запрет на производство, продажу и использование почти всех PFAS на территории Евросоюза.

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