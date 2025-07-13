Опубликовано 13 июля 2025, 08:151 мин.
Министры экологии ЕС проверили свою кровь на «вечные химикаты»Ради борьбы с загрязнением
Министры по вопросам экологии и климата из стран ЕС на встрече в Дании проверили свою кровь на наличие «вечных химикатов» — опасных веществ, которые долго не разлагаются и могут вредить здоровью.
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Эти химикаты, называемые PFAS, накапливаются в организме и связаны с рисками для печени, повышенным уровнем холестерина, снижением иммунитета, низким весом новорождённых и даже некоторыми видами рака.
В неформальной встрече в городе Ольборг приняли участие представители 18 стран, включая Францию, Германию и Нидерланды. Они сделали проколы пальцев, чтобы взять кровь на анализ. Проверять будут сразу 13 видов PFAS, а результаты обещают после лета.
Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия и Швеция предложили ввести запрет на производство, продажу и использование почти всех PFAS на территории Евросоюза.
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