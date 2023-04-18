Многие люди страдают этим заболеванием кишечника. Вот его неочевидные признаки

При этом симптомы микроскопического колита могут часто появляться, а потом исчезать. Иногда симптомы вообще исчезают сами по себе. Когда эти признаки всё-таки сохраняются или переходят в тяжёлую форму, можно начинать лечение с изменения диеты.

Рекомендуется при этой болезни употреблять в основном продукты с низким содержанием жиров и клетчатки. Это поможет облегчить диарею. Кроме того, чтобы свести к минимуму все симптомы, нужно избегать кофеина, сахара, глютена, молочных продуктов.

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