Модная диета удвоила риск развития болезней сердца

В кето-диете предлагается получать энергию в основном из жиров, а не углеводов. Но учёные выяснили, что соблюдение режима питания с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров связано с повышенным уровнем холестерина ЛПНП, или «плохого» холестерина, и более высоким риском сердечных заболеваний.

Авторы научной работы изучили данные более 70 000 человек. Участники исследования заполнили анкету, в которой рассказали о диете, и сдали кровь для проверки уровня холестерина. Спустя почти 12 лет после того, как люди заполнили первоначальный вопросник, у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, риск сердечных заболеваний был более чем в два раза выше.