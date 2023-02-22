Могут ли грибковые инфекции превратить людей в зомби, как в сериале The Last Of Us

Могут ли грибковые инфекции превратить людей в зомби, как в сериале The Last Of UsОтвечает эксперт
Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что грибковые инфекции представляют растущую угрозу для жизни человека. Но, может быть, люди готовы к этому? И насколько вообще велика эта угроза?
Фото: The New York Times
Доктор Ребекка Драммонд, грибковый иммунолог из Бирмингемского университета, отметила, что иммунная система человека довольно хорошо борется с грибковыми инфекциями. Но вот если иммунитет ослаблен или функционирует не так, как надо, то возникает проблема.
К примеру, к грибковым инфекциям восприимчивы люди с ВИЧ. То же самое касается тех, кто лечится от рака при помощи лекарств.
Тем не менее не существует никаких доказательств того, что грибок кордицепс заражает людей. В основном этот грибок воздействует на насекомых. Он проникает в нервную систему этого насекомого и начинает контролировать его движения. Причём данный вид грибка хорошо приспосабливается к своему хозяину.
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У человека из грибковых инфекций очень часто встречается молочница. Она возникает из-за грибов Candida. У большинства людей такие грибы есть в кишках, но болезнь может развиться из-за повреждения иммунной системы.
Ещё одно распространённое грибковое заболевание - аспергиллез. Другими словами, это плесневая инфекция лёгких. Многие люди также умирают от такой инфекции, как криптококковый менингит. Последний может поражать даже головной мозг. Среди симптомов менингита выделяют судороги, потерю зрения, проблемы с памятью. Причём даже у тех, кто пережил эту инфекцию, часто остаются неврологические нарушения.
Серьёзные инфекции головного мозга вызывают и такие грибы, как Candida и Aspergillus. Правда, обычно такое случается у людей, которые никак не лечились.