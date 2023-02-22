Могут ли грибковые инфекции превратить людей в зомби, как в сериале The Last Of Us

Доктор Ребекка Драммонд, грибковый иммунолог из Бирмингемского университета, отметила, что иммунная система человека довольно хорошо борется с грибковыми инфекциями. Но вот если иммунитет ослаблен или функционирует не так, как надо, то возникает проблема.

К примеру, к грибковым инфекциям восприимчивы люди с ВИЧ. То же самое касается тех, кто лечится от рака при помощи лекарств.

Тем не менее не существует никаких доказательств того, что грибок кордицепс заражает людей. В основном этот грибок воздействует на насекомых. Он проникает в нервную систему этого насекомого и начинает контролировать его движения. Причём данный вид грибка хорошо приспосабливается к своему хозяину.