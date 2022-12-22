Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погоды

Сейчас некоторые владельцы кошек тоже замечают, что их питомцы ведут себя перед ливнем необычно. Вообще эксперты считают, что уши кошек на самом деле чувствительны к снижению атмосферного давления, которое предшествует осадкам в виде дождя.