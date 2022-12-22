Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погоды

08:53, 22 декабря 2022
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Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погодыИли людям так только кажется
С давних времён моряки определяли погоду по поведению кошек. Например, если кошка чихала, то мог пойти небольшой дождь. Но что по этому поводу говорит наука?
Фото: Peakpx
Раньше моряки следили за поведением кошки на корабле, чтобы предсказать погоду. Например, бодрость указывала на хорошие погодные условия, чихание - на небольшой дождь, а странное поведение (допустим, вылизывание шерсти в неправильном направлении) - на бурю.
Сейчас некоторые владельцы кошек тоже замечают, что их питомцы ведут себя перед ливнем необычно. Вообще эксперты считают, что уши кошек на самом деле чувствительны к снижению атмосферного давления, которое предшествует осадкам в виде дождя.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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