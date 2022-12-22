Фитнес и здоровье
08:53, 22 декабря 2022
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Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погоды

Или людям так только кажется

С давних времён моряки определяли погоду по поведению кошек. Например, если кошка чихала, то мог пойти небольшой дождь. Но что по этому поводу говорит наука?

Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погоды

Фото: Peakpx

Раньше моряки следили за поведением кошки на корабле, чтобы предсказать погоду. Например, бодрость указывала на хорошие погодные условия, чихание - на небольшой дождь, а странное поведение (допустим, вылизывание шерсти в неправильном направлении) - на бурю.

Могут ли кошки на самом деле чувствовать перемену погоды

Сейчас некоторые владельцы кошек тоже замечают, что их питомцы ведут себя перед ливнем необычно. Вообще эксперты считают, что уши кошек на самом деле чувствительны к снижению атмосферного давления, которое предшествует осадкам в виде дождя.

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