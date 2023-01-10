Могут ли магнитные бури влиять на самочувствие. Мнение учёного

Пилипенко отметил, что это мало исследованная область. «Многие учёные отрицают это воздействие, я тоже к ним отношусь. В условиях большого города трамвай, который мимо вас проезжает, создает возмущение магнитного поля гораздо больше, чем любая магнитная буря. С другой стороны, существует статистика, которая подтверждает, что количество вызовов скорой помощи при магнитных бурях возрастает. Отрицать это влияние полностью нельзя, потому что воздействие может быть оказано не на всех подряд, а на людей, которые находятся в пограничном состоянии — допустим, это роженица в больнице или человек с сердечной недостаточностью. На остальных же влияние очень слабое, часто незаметное», — добавил учёный.

Также он пояснил, что магнитные бури куда больше влияют на электронику.