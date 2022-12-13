Фитнес и здоровье
19:32, 13 декабря 2022
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Могут ли натуральные средства по уходу за кожей вызвать раздражение

Некоторые знают, какими неприятными могут быть последствия применения косметики

Иногда чувствительная кожа сильно болит, а у людей, склонных к аллергии, она может покрыться сыпью. Известно, что самые обычные средства по уходу за кожей (вроде мыла, лосьонов, сывороток) могут вызвать раздражение или усугубить его.

Могут ли натуральные средства по уходу за кожей вызвать раздражение

Фото: Utama Spice

Люди, страдающие от раздражения после применения косметики, могут выбирать из-за этого только средства с натуральными компонентами. Но снижает ли это вероятность появления раздражения?

Для ответа на этот вопрос учёные из Стэнфордского университета проанализировали сайты трёх сетей продуктовых магазинов и аптек, чтобы найти средства, которые помечены как «натуральные». Далее они изучили ингредиенты, входящие в состав этих средств.

Могут ли натуральные средства по уходу за кожей вызвать раздражение

В действительности даже натуральные ингредиенты могут вызвать аллергию. Она может возникнуть, например, из-за эфирного масла.

По итогам научного исследования выяснилось, что 94 % «натуральных» средств содержат как минимум один известный контактный аллерген. Также в 90 % случаев этот ингредиент входит в число 100 наиболее клинически распространенных аллергенов (то есть таких, которые чаще всего оказывают влияние на пациентов).

Самый распространённый аллерген, который был обнаружен специалистами, - это запах. Его могут образовывать такие ингредиенты, как лимонена, эвгенола и гексилциннамала.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании JAMA Dermatology.

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