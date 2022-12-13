Могут ли натуральные средства по уходу за кожей вызвать раздражение

В действительности даже натуральные ингредиенты могут вызвать аллергию. Она может возникнуть, например, из-за эфирного масла.

По итогам научного исследования выяснилось, что 94 % «натуральных» средств содержат как минимум один известный контактный аллерген. Также в 90 % случаев этот ингредиент входит в число 100 наиболее клинически распространенных аллергенов (то есть таких, которые чаще всего оказывают влияние на пациентов).

Самый распространённый аллерген, который был обнаружен специалистами, - это запах. Его могут образовывать такие ингредиенты, как лимонена, эвгенола и гексилциннамала.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании JAMA Dermatology.

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