Могут ли наушники испортить слух

По данным ВОЗ, около 430 миллионов людей на планете страдают от потери слуха. Учёные предполагают, что в будущем ещё более 1 миллиарда человек могут оглохнуть. В зоне риска находятся молодые люди, так как именно они чаще всего используют наушники.

Ранние исследования показали, что люди часто увеличивают громкость в наушниках до 105 децибел, хотя норма для взрослых составляет 80 децибел, а для детей – 75.

Учёные изучили базы данных на английском, французском, испанском и русском языках о 19 тысячах человек в возрасте от 12 до 34 лет. Выяснилось, что 24% молодых людей обычно слушают музыку в наушниках слишком громко, а 48% – посещают концерты с высоким уровнем звук.

Исследователи предупреждают, что в будущем от 0,67 до 1,35 миллиарда молодых людей могут потерять слух.