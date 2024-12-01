Молекулы жира уменьшили воспаление сердца у диабетиков

Диабет связан с серьезными заболеваниями сердца, включая атеросклероз и сердечную недостаточность, которые часто вызваны хроническим воспалением. LXA4 помогает устранить воспаление, уменьшая повреждения сердца. На животных моделях было показано, что LXA4 сокращает воспаление и рубцовую ткань в два раза, улучшая работу сердечной мышцы и предотвращая дальнейшее повреждение.

Исследователи обнаружили, что LXA4 стимулирует репаративные белые кровяные клетки, уменьшая образование рубцов и улучшая общую функцию сердца. Примечательно, что эти улучшения происходили независимо от контроля уровня глюкозы в крови.

Терапия на основе LXA4 может стать новым способом лечения заболеваний сердца, вызванных диабетом. Сейчас команда работает над созданием лекарства на основе LXA4 и изучает его потенциал для лечения других воспалительных заболеваний.

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