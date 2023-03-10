Московский 11-летний школьник опьянел от йогурта. И йогурт оказался ни при чём

После выпитого йогурты пятиклассник сначала чувствовал себя хорошо. Но в какой-то момент он стал вести себя странно: то и дело заплетался язык, изменилась моторика. А кульминацией стала кровь, которая пошла из его носа. Учителя позвонили по номеру 112 и дождались врачей, которые в итоге отвезли его в больницу, где у него взяли анализ крови и обнаружили… этанол.Врачи сообщили об этом сотрудникам полиции.

Однако оказалось, что дело не совсем в йогурте – у мальчика заболевание печени, а именно жировой гепатоз. Так, организм ребенка не смог переварить йогурт, из-за чего он выделил в кровь пятиклассника эндогенный спирт.

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