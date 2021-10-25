Motorola выпустит бюджетные часы с премиальным внешним видом

Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:34
1 мин.
Motorola выпустит бюджетные часы с премиальным внешним видомТочная дата запуска неизвестна
Motorola готовится к выпуску бюджетных умных часов Moto Watch 100. Они могут понравиться тем, кто ищет недорогое устройство, которое выглядит как премиальное.
Серийное производство часов начнётся в ноябре. В сеть утекли два слайда из презентации Moto Watch 100. Они дают возможность взглянуть на дизайн и рассмотреть некоторые особенности. Интересно, что на слайдах за февраль часы упоминаются как Moto G Smartwatch.
Стоит отметить, что до сих пор не подтверждено, будут ли часы работать под управлением WearOS от Google.
Помимо этих часов, компания выпустит Watch 100S и Watch 200 в следующем году в первом квартале, но они будут предназначены для среднего сегмента рынка.
Источник: GSMArena