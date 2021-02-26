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Motorola выпустит похожие на Apple Watch «умные» часы в 2021 году
И ещё две модели
Motorola планирует выпустить сразу три модели «умных» часов в 2021 году. Эти устройства будут отличаться друг от друга по дизайну и могут быть ориентированы на разных потребителей
Согласно утечке, Motorola выпустит следующие модели: Moto Watch, Moto Watch One, Moto G Smartwatch. Благодаря скриншотам также стало известно, как будут выглядеть новые часы:
Первое, что бросается в глаза, — то, что Moto Watch внешне очень похожи на Apple Watch. Часы будут первыми у Motorola с прямоугольным циферблатом. Moto Watch One и Moto G Smartwatch получат круглый циферблат, как и предыдущие часы бренда Moto 360.
К сожалению, характеристики часов пока неизвестны. Ожидается, что они будут работать под управлением Google Wear OS. Вероятно, Moto G Smartwatch будут самыми доступными из трёх моделей.
Moto Watch и Moto Watch One будут запущены в июле 2021, а Moto G Smartwatch — в июне 2021.