Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2025, 12:45
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Мозг больных СКБ оказался визуально на 14 лет старше реального возраста людей

Исследование показало, что мозг взрослых с серповидно-клеточной болезнью выглядит старше
Недавнее исследование показало, что мозг взрослых людей с серповидно-клеточной болезнью часто выглядит старше их реального возраста, что может помочь объяснить такие когнитивные проблемы, как проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания.
Мозг больных СКБ оказался визуально на 14 лет старше реального возраста людей
© Ferra

В исследовании, проведенном Медицинской школой Вашингтонского университета, сравнивались снимки мозга взрослых людей с серповидно-клеточной болезнью и без нее. Результаты показали, что мозг людей с этим заболеванием выглядел в среднем на 14 лет старше их реального возраста.

Серповидно-клеточная болезнь вызывает неправильную форму кровяных клеток, которые снижают приток кислорода, что может привести к инсультам и когнитивным нарушениям. Даже не имея в анамнезе инсульта, многие пациенты испытывают проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Учёные надеются, что понимание этих эффектов может привести к разработке методов лечения.

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Источник:WashU Medicine
Автор:Максим Многословный
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