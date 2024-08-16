Мозг хранит воспоминания в нескольких копиях: исследование

В недавно опубликованном исследовании показано, что гиппокамп, важнейшая область обучения и памяти, хранит несколько копий одного воспоминания, распределенных между различными группами нейронов, которые появляются на разных этапах развития. Согласно работе, формируются три разных типа копий памяти: одна — нейронами, рожденными в раннем возрасте, которая обеспечивает долговременную память, другая — нейронами, рожденными в позднем возрасте, которые «сначала крепко держатся, но со временем угасают», и третья — нейронами, которые появляются между этими двумя этапами, обеспечивая более стабильную копию памяти.

Копия памяти, созданная нейронами раннего возраста, со временем становится более прочной, в то время как копия, созданная нейронами позднего возраста, изначально сильна, но со временем уменьшается, что влияет на то, насколько доступной становится память.

В исследовании также подчеркивается, что тип используемой копии памяти может влиять на легкость ее изменения. Ранние воспоминания труднее изменить, в то время как воспоминания, хранящиеся в нейронах позднего возраста, более «податливы» вскоре после приобретения. Эта система позволяет мозгу адаптировать воспоминания в ответ на новую информацию и меняющиеся обстоятельства.