Мозг подростков, переживших пандемию, стареет аномально быстро

После сопоставления команда обнаружила, что физические изменения в мозге, происходящие в подростковом возрасте - такие как истончение коры головного мозга и рост гиппокампа и миндалины - были больше в группе, которую измеряли после локдаунов, чем в группе, которую исследовали до пандемии, что говорит о том, что эти процессы ускорились. Да, их мозг старел быстрее

"Разница в возрасте мозга составила около трех лет - мы не ожидали такого большого увеличения, учитывая, что локдаун длился менее года", - сказал Ян Готлиб, профессор психологии Стэнфордского университета и первый автор исследования. "У пожилых людей эти изменения мозга часто ассоциируются со снижением когнитивных функций. Пока неясно, что они означают у подростков".

Помимо прочего допандемийная группа подростков сообщила о более серьезных трудностях с психическим здоровьем, включая более тяжелые симптомы тревоги, депрессии и интернализационных проблем.

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