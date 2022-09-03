Может ли красный шум сделать ваш сон лучше

Красным шумом называют сигнал, который производит броуновское движение. Он слышится как приглушённый в сравнении с белым или розовым шумом.

Дело в том, что некоторые люди более чувствительны к внешним раздражителям, чем другие. Поэтому один человек может найти какой-то звук успокаивающим или расслабляющим, в то время как другой —отвлекающим и раздражающим.

Неудивительно, что для кого-то красный шум может стать способом отвлечься от тревожных мыслей. Кроме того, постоянный фоновый шум может маскировать отдельные внешние звуки. Это не даст проснуться ночью от лая собаки за окном.

Однако надо понимать, что исследователи специально не изучали влияние красного шума на сон. Тем не менее есть некоторые ограниченные научные данные о воздействии белого или розового шума. Некоторые работы предполагают, что белый и розовый шум помогают нам быстрее заснуть и улучшают качество сна, но качество этих исследований низкое.